В московском музее «Царицыно» открыли выставку весенних цветов

Посетители смогут увидеть весенние луковичные растения: тюльпаны и нарциссы различной формы и цвета, гиацинты и гиппеаструмы, а также мелкоцветные луковичные — пролеску сибирскую, мускари и крокусы. «Сотрудники музея-заповедника воссоздадут весну раньше, чем обычно это происходит в природе, благодаря хитрому агротехническому фокусу — весенней выгонке луковичных растений», — говорится в сообщении.



В оранжереях также пройдут экскурсии «Цветы для любимой». На них посетителей познакомят с работой агрономов, историей растений и расскажут, как выводят новые сорта цветов. Для детей есть отдельная программа. Ее участники создадут первоцвет из декоративных материалов, познакомятся с мелодиями Мориса Равеля и узнают, с какими цветами и сказками композитор связывал свои музыкальные композиции.



Недавно в «Аптекарском огороде» в Москве расцвела cтрелиция королевская, которая растет медленно и цветет на третий-пятый год жизни. Растение достигает в высоту до двух метров.