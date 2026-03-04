В московском музее «Царицыно» открыли выставку весенних цветов

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Кристиан Бейл — о ремейке «Американского психопата»: «Смелый шаг. Удачи им»
На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней
Кейли Куоко снимется с Рэем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»
Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна
Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз
Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами
Apple представила бюджетный MacBook Neo
4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix
Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii
В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли
В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский
Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран
Школьные звонки заменят в марте на произведения Глинки, Чайковского и Бородина
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта
Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках

В московском музее «Царицыно» открыли выставку весенних цветов

Фото: Александр Авилов/агентство «Москва»

С 4 по 15 марта в оранжереях «Царицыно» в Москве пройдет выставка «Весна в царицынских оранжереях». Об этом говорится на сайте музея-заповедника.

Посетители смогут увидеть весенние луковичные растения: тюльпаны и нарциссы различной формы и цвета, гиацинты и гиппеаструмы, а также мелкоцветные луковичные — пролеску сибирскую, мускари и крокусы. «Сотрудники музея-заповедника воссоздадут весну раньше, чем обычно это происходит в природе, благодаря хитрому агротехническому фокусу — весенней выгонке луковичных растений», — говорится в сообщении. 

В оранжереях также пройдут экскурсии «Цветы для любимой». На них посетителей познакомят с работой агрономов, историей растений и расскажут, как выводят новые сорта цветов. Для детей есть отдельная программа. Ее участники создадут первоцвет из декоративных материалов, познакомятся с мелодиями Мориса Равеля и узнают, с какими цветами и сказками композитор связывал свои музыкальные композиции.

Недавно в «Аптекарском огороде» в Москве расцвела cтрелиция королевская, которая растет медленно и цветет на третий-пятый год жизни. Растение достигает в высоту до двух метров.


 

