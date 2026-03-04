На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Минпросвещения России и Рособрнадзор работают над новыми цифровыми сервисами на портале «Госуслуги», которые упростят процесс сдачи ЕГЭ для одиннадцатиклассников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Функционал позволит выпускникам пройти пробный ЕГЭ онлайн, подать заявление на участие в реальном экзамене, узнать его результаты и в случае необходимости подать апелляцию.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ по истории станетпревалирующим при поступлении на гуманитарные направления в 2027 году. 2026-й год будет переходным.

При этом уже в 2026 году предмет стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления вместо экзамена по обществознанию. Речь идет о таких специальностях, как «социология», «юриспруденция», «реклама и связи с общественностью» и другие.

