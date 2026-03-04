На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ

Минпросвещения России и Рособрнадзор работают над новыми цифровыми сервисами на портале «Госуслуги», которые упростят процесс сдачи ЕГЭ для одиннадцатиклассников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с президентом Владимиром Путиным.