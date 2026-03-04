Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна

Как пишет Fox News, в конгрессе Клинтон изучал фото, где он запечатлен в горячей ванне вместе с соратницей Эпштейна Гислейн Максвелл и еще одной женщиной, лицо которой было скрыто. Клинтон во время дачи показаний сказал, что фото сделали в Брунее во время его президентства.



По его словам, он посещал страну по приглашению султана Брунея вместе с Эпштейном и Максвелл, однако бывший президент не объяснил, почему они сопровождали его. Сам Клинтон отрицает свое участие в преступлениях Эпштейна, касающихся сексуализированного насилия над несовершеннолетними девочками.