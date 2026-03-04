Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна

Американские СМИ опубликовали полную запись из показаний бывшего президента США Билла Клинтона по делу Джеффри Эпштейна, которые он дал в конгрессе 27 февраля.
На одном из отрывков из записи Клинтон улыбается, рассматривая свои снимки из файлов Эпштейна. На видео адвокат политика попыталась забрать фотографию у Клинтона, но тот не сразу отдал ее, продолжая рассматривать снимок.
Этот момент разошелся в соцсетях. Клинтона обвинили в том, что он был слишком радостным, смотря на снимок из файлов о тяжких преступлениях, в которых обвиняют Эпштейна и людей, связанных с ним. На видео стали делать пародии и мемы.
Как пишет Fox News, в конгрессе Клинтон изучал фото, где он запечатлен в горячей ванне вместе с соратницей Эпштейна Гислейн Максвелл и еще одной женщиной, лицо которой было скрыто. Клинтон во время дачи показаний сказал, что фото сделали в Брунее во время его президентства.
По его словам, он посещал страну по приглашению султана Брунея вместе с Эпштейном и Максвелл, однако бывший президент не объяснил, почему они сопровождали его. Сам Клинтон отрицает свое участие в преступлениях Эпштейна, касающихся сексуализированного насилия над несовершеннолетними девочками.