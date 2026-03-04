Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз

В Москве более 400 алых роз разного размера разместили на потолочном своде станции «Трубная», сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



Акцию приурочили к Международному женскому дню. Бутоны выполнили из пластичного материала, который позволил точно повторить форму цветов.



Увидеть украшения можно до 23 марта включительно. «Загляните на „Трубную“, полюбуйтесь цветами и обязательно сделайте весеннее фото», — говорится в сообщении.



Недавно стало известно, что 8 марта в Москве женщинам будут дарить цветы. Акция приурочена к Международному женскому дню. Букеты вручат на станциях метро «Электрозаводская», «Семеновская», «Киевская», «ВДНХ» и других площадках, а также на Тверской площади и старом Арбате.