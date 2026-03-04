Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»

Он поделился: «В фильме есть по-настоящему безумные экшен-сцены. И мы, безусловно, вдохновлялись фильмом „Безумный Макс: Дорога ярости“. Визуально получилось иначе, но передать ощущение адреналина и смертельной опасности — вот что было для меня самым интересным в работе над этой картиной. Запихнуть этих милых пушистых зверьков в самую ужасную опасность, в какой они только могли оказаться».