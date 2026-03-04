Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами

Деми Ловато обсудила с Кеке Палмер в шоу «Baby, This is Keke Palmer» отношения, которые у обеих актрис в подростковом возрасте сложились со взрослыми мужчинами. Артистки признались, что сожалеют о них.
Ловато поделилась, что в 15 лет встречалась мужчиной, который был вдвое старше ее. Палмер в столь же юном возрасте была в отношениях с 20-летним парнем. Сейчас девушки считают свои подростковые романы неприемлемыми.
Палмер вспомнила, что тогда ситуация казалась ей нормальной. Она была уверена, что «достаточно зрелая для своего возраста». Теперь же актриса так не думает. Ловато же вовсе считает, что ее «эксплуатировали».
«В тот момент, когда ты это осознаешь и когда достигаешь возраста тех людей, которые тебя окружали тогда, переживаешь почти что нервный срыв. Потому что понимаешь: мной пользовались, меня эксплуатировали. В 15 лет я думала: „Мой парень старше, потому что я работаю как взрослая“», — отметила Деми.
Ловато и Палмер стали знамениты в юном возрасте. Деми исполняла подростком главные роли в сериале «Дайте Санни шанс» и фильме «Camp Rock: музыкальные каникулы». Кеке Палмер была звездой ситкома «Тру Джексон».
По словам актрис, в те годы они начали вести жизнь, не подобающую школьникам. Это произошло потому, что девушки стали кормильцами своих семей — и стали требовать, чтобы к ним не относились, как к детям. В результате никто не мог оградить их от опасностей, в том числе со стороны более взрослых людей.
Деми Ловато ранее рассказала о трудностях ранней славы в документальном фильме «Ребенок-звезда». Она выступила режиссером картины. Своими историями в ленте поделились в числе прочих Дрю Бэрримор и Кристина Риччи.