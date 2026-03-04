4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами
Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii
В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли
В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский
Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран
Школьные звонки заменят в марте на произведения Глинки, Чайковского и Бородина
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта
Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке

4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix

Афиша Daily
Фото: Netflix

Четвертый сезон сериала «Бриджертоны» мировой топ-10 Netflix после выхода заключительных эпизодов, сообщает Variety. За первую неделю с момента их появления на стриминге проект набрал 28 млн просмотров.

Это число означает общее количество часов, потраченных зрителями на просмотр всех эпизодов, разделенное на продолжительность сезона.

Падение интереса ко второй половине сезона (первая часть вышла 29 января, вторая — 26 февраля) оказалось менее заметным, чем у других проектов стриминга. Сезон стартовал с 39,7 миллиона просмотров, то есть с выходом новых серий аудитория сократилась лишь на 29%. Чего не скажешь об «Очень странных делах» — сериал потерял 42% зрителей после первой половины сезона.

Четвертый сезон «Бриджертонов» концентрируется на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.

В мае Netflix официально продлил «Бриджертонов» на пятый и шестой сезоны. Съемки пятого сезона планируют начать в марте 2026 года. Основываясь на производственном цикле предыдущих сезонов (около 8 месяцев съемок и постпродакшена), премьеру можно ожидать не ранее весны 2027 года.

Расскажите друзьям