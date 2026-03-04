4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix

Падение интереса ко второй половине сезона (первая часть вышла 29 января, вторая — 26 февраля) оказалось менее заметным, чем у других проектов стриминга. Сезон стартовал с 39,7 миллиона просмотров, то есть с выходом новых серий аудитория сократилась лишь на 29%. Чего не скажешь об «Очень странных делах» — сериал потерял 42% зрителей после первой половины сезона.