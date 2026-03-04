Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами
4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix
В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли
В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский
Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран
Школьные звонки заменят в марте на произведения Глинки, Чайковского и Бородина
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта
Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке

Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii

Афиша Daily
Фото: doechii

Американская рэперша Doechii призналась в соцсети Threads*, что не любит кошек. Она считает их «недружелюбными животными». Подписчики обрушились на артистку с негодованием.

Doechii отметила, что не понимает, почему люди реагируют на нелюбовь к кошкам, как на преступление. «Вас всех царапают и бьют ваши собственные питомцы, это невозможно смешно», — написала она.

«Они не хотят быть домашними, просто оставьте их в покое! Это не органично, уж простите, но это редкость, когда кошки немедленно любящие без долгих лет боли и работы с ними», — подчеркнула Doechii.

Подписчики артистки оставили под ее постом тысячи комментариев. В них они публикуют видео и фото своих кошек, защищают пушистых приятелей и заявляют, что собаки статистически куда более опасны.

«Я не могу доверять тому, кто не любит кошек. Это как будто человек говорит, что не уважает принцип согласия. Вы скорее предпочли бы напрыгнуть с разбега на золотистого ретривера или чтобы он сделал это с вами», — написала одна девушка.

Doechii ответила нескольким критикам. Артистка отметила, что владельцам кошек часто нравится, когда их питомцы ведут себя, словано собаки. Она также подчеркнула, что не верит в милые слова о котах, поскольку буквально у каждого хозяина кошки есть царапины на руках от когтей любимца.

«Вы слишком беспокоитесь насчет этого. Если вы и ваш кот в порядке, это все, что должно иметь значение в конце концов. Мир справится, если Doechii будет считать кошек злыми. Поверьте мне», — добавила певица.

* Threads принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям