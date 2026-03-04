Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii

Американская рэперша Doechii призналась в соцсети Threads*, что не любит кошек. Она считает их «недружелюбными животными». Подписчики обрушились на артистку с негодованием.
Doechii отметила, что не понимает, почему люди реагируют на нелюбовь к кошкам, как на преступление. «Вас всех царапают и бьют ваши собственные питомцы, это невозможно смешно», — написала она.
«Они не хотят быть домашними, просто оставьте их в покое! Это не органично, уж простите, но это редкость, когда кошки немедленно любящие без долгих лет боли и работы с ними», — подчеркнула Doechii.
Подписчики артистки оставили под ее постом тысячи комментариев. В них они публикуют видео и фото своих кошек, защищают пушистых приятелей и заявляют, что собаки статистически куда более опасны.
«Я не могу доверять тому, кто не любит кошек. Это как будто человек говорит, что не уважает принцип согласия. Вы скорее предпочли бы напрыгнуть с разбега на золотистого ретривера или чтобы он сделал это с вами», — написала одна девушка.
Doechii ответила нескольким критикам. Артистка отметила, что владельцам кошек часто нравится, когда их питомцы ведут себя, словано собаки. Она также подчеркнула, что не верит в милые слова о котах, поскольку буквально у каждого хозяина кошки есть царапины на руках от когтей любимца.
«Вы слишком беспокоитесь насчет этого. Если вы и ваш кот в порядке, это все, что должно иметь значение в конце концов. Мир справится, если Doechii будет считать кошек злыми. Поверьте мне», — добавила певица.
