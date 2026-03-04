«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами
4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix
Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii
В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли
В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский
Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран
Школьные звонки заменят в марте на произведения Глинки, Чайковского и Бородина
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта
Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке

«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат

Афиша Daily
Фото: Walden Media

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Нюрнберг», которая должна была выйти 19 марта. Информацию «Афише Daily» подтвердили в пресс-службе компании World Pictures.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», ведомство не выдало документ на фильм Джеймса Вандербилта «в соответствии с подпунктом «з» пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». В нем говорится, что прокатное удостоверение может быть не выдано фильму «в иных определенных федеральными законами случаях».

Картина основана на книге Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр» («The Nazi and the Psychiatrist»). Действие разворачивается в 1945–1946 годах, во время знаменитого Нюрнбергского процесса над военными преступниками нацистской Германии.

Видео: World Pictures

В центре сюжета ― американский психиатр Дуглас Келли, которого играет Рами Малек. Герою предстоит понять, могут ли заключенные нацисты предстать перед судом за свои преступления. В процессе врачом овладевает идея понять природу зла, и он заводит тесную дружбу с правой рукой Гитлера Германом Герингом (Расселл Кроу).

Главного обвинителя от США на Нюрнбергском процессе, судью Роберта Джексона, сыграл Майкл Шеннон. В каст также вошли Лео Вудолл, Ричард Э.Грант, Джон Слэттери, Марк О’Брайен, Колин Хэнкс, Лидия Пекэм и Ренн Шмидт. 

Расскажите друзьям