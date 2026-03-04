Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы

Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял первое место в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в Шахдаге (Азербайджан). Об этом сообщает Forbes.
Это первая в карьере спортсмена победа на международных первенствах. В финальном забеге Филиппов показал результат 2 минуты 58,6 секунды. На втором месте — швейцарец Тома Буссар, третьим стал испанец От Феррер Мартинес. Российский ски-альпинист выступал на соревнованиях в нейтральном статусе.
Филиппов стал единственным из россиян, кому удалось получить медаль на Олимпиаде в Италии. Он завоевал серебро в спринте. Филиппов преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды. Золото досталось испанцу Ориолю Кардоне Колю (2 минуты 34,03 секунды). Бронзовую награду получил француз Тибо Ансельме (2 минуты 36,34 секунды).
После Игр спортсмен признался, что повредил свою серебряную медаль. «На медали есть скол, уронил ее один раз», — сказал Никита.