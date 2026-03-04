Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран

Правительство Великобритании ограничило выдачу виз для граждан Афганистана, Камеруна, Мьянмы и Судана. Об этом сообщает The Guardian.
Министр внутренних дел Шабана Махмуд обвинила мигрантов из этих стран в злоупотреблении легальными каналами въезда для последующего получения убежища. Согласно новым правилам, полностью приостанавливается выдача учебных виз для всех четырех стран, а также рабочих виз — для граждан Афганистана.
Поводом стали данные МВД о том, что 39% из 100 тысяч заявителей, просивших убежище в 2025 году, въехали в страну именно по легальным визам, прежде всего студенческим. Пик пришелся на выходцев из указанных государств.
«Британия всегда даст разрешение тем, кто спасается от войны, но наша визовая система не должна быть лазейкой. Я восстанавливаю порядок на границах», — заявила Махмуд.
Официально запрет вступит в силу 6 марта после изменения иммиграционных правил. Это не первая жесткая мера главы МВД: в ноябре она добилась соглашений о реадмиссии с Анголой, Намибией и ДР Конго, пригрозив им полной визовой блокадой.
Одновременно правительство объявило, что отныне статус беженца будет временным — всего на 30 месяцев, после чего выходцы из «безопасных стран» будут обязаны вернуться на родину. Заявления прозвучали на фоне падения рейтинга лейбористов и призывов однопартийцев к более прогрессивной политике.