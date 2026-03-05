Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота
Билли Зейн присоединится к сериалу «Король гольфа»
Ринго Старр выпустит новый кантри-альбом
Сериал «Начальная школа „Эбботт“» продлили на шестой сезон
Люси Бойнтон снимется во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Тейяна Тейлор умоляет Пола Томаса Андерсона снять сиквел о ее героине из «Битвы за битвой»
Кристиан Бейл — о ремейке «Американского психопата»: «Смелый шаг. Удачи им»
На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней
Кейли Куоко снимется с Реем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»
Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна
В московском музее «Царицыно» открыли выставку весенних цветов
Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз
Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами
Apple представила бюджетный MacBook Neo
4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix
Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii
В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России
Россияне стали больше тратить на сладости
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли
В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский
Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран

Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу

В преддверии Международного женского дня Ассоциация «Е.В.А.» проведет тренировку, темой которой станет фитнес-лица. Это гимнастика для мышц лица, которая помогает сохранять тонус, улучшать кровообращение и цвет кожи без походов в салоны и спортзалы.

Комплекс упражнений направлен на восстановление баланса лицевых мышц. По словам экспертов, регулярные занятия помогают улучшить цвет лица и качество кожи, снять отечность и ускорить лимфоток, укрепить мышечный каркас и сделать контуры более четкими и повысить упругость и эластичность кожи.

Занятие проведет амбассадор проекта «Идем тренить» — человек, который на собственном опыте знает, как важно заботиться о себе, даже когда ресурс на нуле. Проект регулярно проводит бесплатные онлайн-тренировки для людей с социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, гепатиты, онкология, ментальные расстройства). Участники занимаются с профессиональными тренерами два раза в неделю: выбирают силовые или йогу, могут подключаться в прямом эфире или смотреть записи. Занятия проходят в более, чем 40 городах России — от Калининграда до Владивостока.

Бесплатная тренировка состоится онлайн в пятницу, 6 марта в 17.00. На нее смогут прийти все желающие — независимо от пола, возраста, физической подготовки и состояния здоровья. Ссылку на трансляцию опубликуют в телеграм-канале проекта Ассоциации «Идем тренить».

