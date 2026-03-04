Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта

Согласно опросу, при выборе подарка женщине большинство россиян (43%) ориентируются на практичность и пользу. Еще 26% хотят удивить и подарить эмоции, 19% дарят цветы и конфеты, а 12% выбирают впечатления — билеты, мастер-классы или путешествия. Половина респондентов (50%) начинают искать подарки примерно за неделю до праздника, 20% тщательно продумывают сюрприз за месяц и лишь 9% покупают подарок утром 8 Марта или накануне вечером. При этом каждый пятый любит дарить презенты без повода.