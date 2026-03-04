Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта

В числе самых необычных подарков, которые россиянки когда-либо получали на 8 Марта, оказались запчасть для автомобиля, квартира и противогаз. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Почта-банка.
В исследовании участвовали 1500 человек. Они рассказали, что им также дарили день в стрелковом клубе, путешествие на яхте, полет на параплане и мопед. Однако большинство отметило, что чаще всего получало обычные подарки.
Согласно опросу, при выборе подарка женщине большинство россиян (43%) ориентируются на практичность и пользу. Еще 26% хотят удивить и подарить эмоции, 19% дарят цветы и конфеты, а 12% выбирают впечатления — билеты, мастер-классы или путешествия. Половина респондентов (50%) начинают искать подарки примерно за неделю до праздника, 20% тщательно продумывают сюрприз за месяц и лишь 9% покупают подарок утром 8 Марта или накануне вечером. При этом каждый пятый любит дарить презенты без повода.
Бюджет на букет цветов у каждого третьего (35%) не превышает 1500 рублей, 28% опрошенных готовы потратить от 1500 до 3000 рублей. В диапазоне от 3000 до 5000 рублей букеты покупают 13% россиян. Больше 5000 рублей за букет готовы отдать 8% участников. Каждый шестой респондент (16%) вообще не дарит цветы.
На основной подарок (без учета цветов) 27% опрошенных выделяют до 1500 рублей. Почти столько же (24%) закладывает бюджет от 1500 до 3000 рублей. От 3000 до 5000 рублей планируют отдать 13% участников опроса. Свыше 5000 рублей на подарок готовы потратить 11% респондентов. Четверть (25%) ориентируется на конкретную ситуацию и не имеет фиксированной суммы.
8 Марта в Москве в честь праздника женщинам будут дарить цветы на улице. Акция на Тверской площади и старом Арбате продлится с 10.00 до 13.00. Кроме того, женщинам будут вручать букеты на 36 площадках, включая станции метро «Электрозаводская», «Семеновская», «Киевская» и «ВДНХ» и другие общественные пространства во всех округах Москвы.