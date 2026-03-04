В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках

Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке
Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»
Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мейси Стелла и Татум Грейс Хопкинс
Пи Дидди выйдет на свободу раньше срока
Фанат Metallica набил 72 татуировки с группой и попал в Книгу рекордов Гиннесса
ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине
Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского
8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером
Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз

В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках

Афиша Daily
Фото: Sugar Bee/Unsplash

В Москве во время оттепели заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках. Об этом сообщает ТАСС.

Однако в столичном Департаменте природопользования отметили, что массовое пробуждение растений начнется не раньше конца марта. Поводом для беспокойства стали кадры из парка Горького, где горожане сняли набухшие почки сирени.

Начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия департамента Азамат Кунафин пояснил ТАСС, что кратковременное потепление не оказывает серьезного влияния на флору.

Почки могут реагировать на тепло, но для распускания листьев нужны стабильные условия: накопленное тепло и длинный световой день. В Москве они обычно наступают в конце марта — начале апреля.

Первыми в городе традиционно зацветут лещина, ольха и верба. Биологи уже зафиксировали в феврале единичное набухание почек у лещины в долине реки Москвы в Митине. 

Расскажите друзьям