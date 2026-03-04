Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде

Дин стала триумфатором на церемонии Brit Awards 2026, победив во всех номинациях, в которых была представлена: «Артист года», «Лучший поп-исполнитель», «Альбом года» («The Art of Loving») и «Песня года» за дуэт с Сэмом Фендером «Rein Me In».