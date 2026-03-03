Пи Дидди выйдет на свободу раньше срока

Американский рэпер Пи Дидди выйдет из тюрьмы раньше срока. Дату освобождения музыканта, осужденного за секс-траффик, сдвинули на полтора месяца. Об этом сообщил Entertainment Weekly.
Дидди окажется на свободе 25 апреля 2028 года. Ранее он должен был освободиться 4 июня того же года. Почему дату перенесли, не уточняется. В 2025 году дату тоже сдвигали, но на более позднюю.
В июле 2025 года Шона Комбса признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Его осудили на 4 года и 2 месяца заключения.
Присяжные оправдали артиста по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и торговле людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное заключение.
Дидди может выйти на свободу раньше, если будет участвовать в реабилитационных программах и соблюдать режим. В ноябре сообщалось, что рэпер стал помощником священника в тюрьме.