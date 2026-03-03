Фанат Metallica набил 72 татуировки с группой и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Том М.Энгельбрехт из Норвегии установил мировой рекорд, набив 72 татуировки с символикой группы Metallica. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.
Впервые мужчина попал в Книгу рекордов в 2023 году. Он стал первым, кто нанес 43 татуировки, посвященные одной и той же группе (среди мужчин). На них фанат коллектива потратил 24,1 тыс. долларов (более 1,8 млн рублей).
Сейчас у норвежца 72 татуировки. На руках, боках, ногах и ступнях Тома изображены портреты участников группы, а также отсылки к их песням. Многие из этих рисунков нанес татуировщик Бьярте Нёдтведт в студии New Roots Tattoo & Art Collective в Бергене. «От лодыжки до колена — это история Metallica: обложки альбомов, DVD, письма, газетные вырезки и тексты песен», — рассказал Энгельбрехт.
Том отметил, что очень любит хеви-метал, но Metallica — единственная группа, которая ему настолько нравится, что он готов был отдать ей дань уважения именно таким образом. При этом он видел коллектив вживую более двадцати раз и даже выходил на сцену и пел в микрофон на концерте в 2009 году.
В декабре в Книгу рекордов Гиннесса попал Фанки Матас из США, который сделал татуировки с 273 автографами звезд. На теле Матаса есть тату с автографами музыкантов 50 Cent, Келли Кларксон и Bad Bunny, актеров Сэмюэля Л.Джексона, Уилла Смита и Майкла Дж.Фокса, спортсменов Усейна Болта, Тони Хоука и Флойда Мейуэзера. Кроме того, подписи оставили и обладатели рекордов — например, самая низкая женщина в мире Джоти Амджи и The Enigma, который установил рекорд по количеству татуировок в виде кусочков пазла на теле.