ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине

«За последние годы профессиональные разговоры о музыке все чаще сводятся к продвижению, алгоритмам, посевам и метрикам. Это важные инструменты, но мы считаем, что в центре все равно должна оставаться песня. Нам хочется снова создать пространство, где можно сосредоточиться на самом главном — на тексте, смысле и поиске точной формы. Мы приглашаем авторов-исполнителей, которые воспринимают песню не как единицу контента, а как художественное высказывание», — отметил управляющий директор ИМИ Артем Атанесян.