ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине

Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Фанат Metallica набил 72 татуировки с группой и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского
8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером
Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto

ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине

Афиша Daily
Фото: ИМИ

Институт музыкальных инициатив открыл набор музыкантов для участия в резиденции, которая пройдет в апреле в Доме творчества Переделкино. Об этом «Афише Daily» рассказали инициаторы программы.

Подать заявку можно до 10 марта на сайте. В резиденцию примут 14 артистов. Они будут бесплатно жить и создавать музыку в Переделкине с 19 до 27 апреля.

Участников обеспечат билетами до Москвы и обратно, трехразовым питанием и рабочими пространствами. Для них будут открыты доступ в библиотеку, читальный и актовый залы. Также для музыкантов проведут экскурсии по городку писателей и мастер-классы.

«За последние годы профессиональные разговоры о музыке все чаще сводятся к продвижению, алгоритмам, посевам и метрикам. Это важные инструменты, но мы считаем, что в центре все равно должна оставаться песня. Нам хочется снова создать пространство, где можно сосредоточиться на самом главном — на тексте, смысле и поиске точной формы. Мы приглашаем авторов-исполнителей, которые воспринимают песню не как единицу контента, а как художественное высказывание», — отметил управляющий директор ИМИ Артем Атанесян.

Проект «ИМИ.Резиденции» призван вернуть фокус музыкального сообщества к песне как к творчеству. Ожидается, что первые дни апрельской резиденции будут посвящены знакомству с Домом творчества и Переделкино. Во второй части участники будут интенсивно работать с менторами и записывать треки, которые в конце концов будут представлены на финальном концерте-квартирнике. Позднее их также выпустят в альбоме-сборнике.

Менторами резиденции ИМИ станут музыканты группы Ubel Варвара и Егор Убель, казахстанский артист и продюсер Nomad Punk, автор текстов группы «Базар» Митя Неутроев и сонграйтер Алина Маркина.

Расскажите друзьям