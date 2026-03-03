ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине

Институт музыкальных инициатив открыл набор музыкантов для участия в резиденции, которая пройдет в апреле в Доме творчества Переделкино. Об этом «Афише Daily» рассказали инициаторы программы.
Подать заявку можно до 10 марта на сайте. В резиденцию примут 14 артистов. Они будут бесплатно жить и создавать музыку в Переделкине с 19 до 27 апреля.
Участников обеспечат билетами до Москвы и обратно, трехразовым питанием и рабочими пространствами. Для них будут открыты доступ в библиотеку, читальный и актовый залы. Также для музыкантов проведут экскурсии по городку писателей и мастер-классы.
«За последние годы профессиональные разговоры о музыке все чаще сводятся к продвижению, алгоритмам, посевам и метрикам. Это важные инструменты, но мы считаем, что в центре все равно должна оставаться песня. Нам хочется снова создать пространство, где можно сосредоточиться на самом главном — на тексте, смысле и поиске точной формы. Мы приглашаем авторов-исполнителей, которые воспринимают песню не как единицу контента, а как художественное высказывание», — отметил управляющий директор ИМИ Артем Атанесян.
Проект «ИМИ.Резиденции» призван вернуть фокус музыкального сообщества к песне как к творчеству. Ожидается, что первые дни апрельской резиденции будут посвящены знакомству с Домом творчества и Переделкино. Во второй части участники будут интенсивно работать с менторами и записывать треки, которые в конце концов будут представлены на финальном концерте-квартирнике. Позднее их также выпустят в альбоме-сборнике.
Менторами резиденции ИМИ станут музыканты группы Ubel Варвара и Егор Убель, казахстанский артист и продюсер Nomad Punk, автор текстов группы «Базар» Митя Неутроев и сонграйтер Алина Маркина.