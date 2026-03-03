Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером

Рэдклифф сказал, что часто слышит о себе, Руперте Гринте и Эмме Уотсон (других актерах франшизы «Гарри Поттер») как о хорошем примере. Все три актера выросли, продолжили работать и справились со славой. «Возможно, но мы все очень много работали над собой, чтобы все обернулось хорошо», — напомнил Дэниел.