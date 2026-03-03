Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»

Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером
Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»

Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»

Афиша Daily
Иллюстрация: «Наше кино»

Кинокомпания «Наше кино» представила финальный трейлер мультфильма «Коты Эрмитажа-2. Тайна египетского зала». Премьера состоится 26 марта.

По сюжету мышь Морис находит в тайных тоннелях под Эрмитажем древний папирус с картой, которая ведет к египетскому Джинну. Этот могущественный дух исполняет лишь одно желание в тысячу лет. На поиски Джинна в большое путешествие по Египту отправляются мышь Моррис и коты Винсент и Клеопатра со своими котятами. Каждый из них будет стремиться первым найти мифического духа, но, чтобы пройти все испытания, им придется объединить усилия.

Видео: «Наше кино»

Режиссером картины вновь выступает Василий Ровенский («Щелкунчик и волшебная флейта», «Большое путешествие. Вокруг света»). Главная художница ― Светлана Толстошеина.

Первый мультик про котов Эрмитажа вышел в 2022 году. В нем Винсент и Клеопатра спасли Эрмитаж и предотвратили похищение «Моны Лизы».

Расскажите друзьям