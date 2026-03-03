Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»

«Я не в порядке!» — в гневе кричит героиня. Муж обещает разработать сыворотку, которая вернет его жену к нормальной жизни, но эксперименты проваливаются один за другим, и ученому грозит потеря патента на технологию, а значит, и потеря надежды на возвращение любимой.