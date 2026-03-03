Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»

На ютуб-канале Peacock вышел трейлер сериала «Миниатюрная жена», в котором главную роль исполнила Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Ангелы Чарли»).
Она сыграла блестящую писательницу, которая получила Пулитцеровскую премию, а затем уменьшилась в размере из‑за научного эксперимента мужа. Мужчина работал над технологией, которая должна была изменить агрокультуру.
Но из‑за несчастного случая разработка перевернула жизнь ученого и его семьи. Героиня Бэнкс, как показал трейлер, теперь вынуждена жить в кукольном домике, ведь ее супруг не придумал технологию возвращения изначального размера.
«Я не в порядке!» — в гневе кричит героиня. Муж обещает разработать сыворотку, которая вернет его жену к нормальной жизни, но эксперименты проваливаются один за другим, и ученому грозит потеря патента на технологию, а значит, и потеря надежды на возвращение любимой.
Сериал выйдет 9 апреля на стриминговом сервисе Peacock. Его сняли по рассказу Мануэля Гонсалеса. Продюсерами проекта стали Бэнкс и Мэттью МакФэдьен. Шоураннерами выступили Дженнифер Эймс и Стив Тернер.
В актерский состав вошли О-Т Фагбенли, Зои Листер-Джонс, Шан Клиффорд, София Росински, Ронни Чиэн, Аасиф Мандви, Ронг Фу и Триша Блэк. Режиссером сериала стал Грег Моттола.
Разработкой шоу занималась компания Media Res. Среди исполнительных продюсеров — Эймс, Тернер, Моттола, Майкл Агилар и Сюзанн Хиткот.