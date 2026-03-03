Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»

Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером
Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»

Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»

Афиша Daily

Collider опубликовал эксклюзивный новый кадр байопика о Майкле Джексоне «Майкл». Премьера фильма запланирована на 24 апреля.

Главную роль в фильме исполнил 28-летний Джаафар Джексон — настоящий племянник Майкла, который, по словам съемочной группы, поразительно перевоплощается в своего знаменитого родственника.

Колман Доминго, играющий отца артиста Джо Джексона, поделился впечатлениями: «Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что‑то божественное в том, как Джаафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне».

В актерский состав также вошли Ниа Лонг («Лов Джоунс»), Майлс Теллер («Одержимость») и Лора Хэрриер («Человек-паук: Возвращение домой»). Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.

В преддверии выхода фильма Lionsgate выпустила новый постер. На нем показана знаменитая лунная походка и значится надпись: «Ты полон уверенности. Ты силен. Ты прекрасен. Ты — величайший на все времена». Ранее студия уже выпустила трейлер картины.

Расскажите друзьям