В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа

В России впервые совершен первый платеж с помощью цифрового рубля. Им оплатили административный штраф в 1,5 тыс. рублей, сообщил руководитель Федерального казначейства России Роман Артюхин сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Цифровой рубль — очень интересный проект. Здесь в прошлом году по вашему поручению мы провели пилотирование. Докладываю, что с 1 января текущего года мы готовы к приему платежей в бюджеты бюджетной системы», — сказал Артюхин.
Глава Федерального казначейства отметил, что сейчас вместе с Центробанком и Минфином России ведомство определяет такие интересные приоритетные направления расходования средств, которые можно было бы переводить на платформу цифрового рубля. «Есть интересные предложения по видам субсидий и по отдельным направлениям инфраструктурных проектов. Сейчас мы это обсуждаем с Антоном Германовичем Силуановым эти результаты, и они действительно позволят, может быть, даже сбалансировать немного вопрос казначейского сопровождения и банковского обслуживания», — подытожил Артюхин.
Цифровой рубль — новая форма российской валюты, которая должна дополнить наличные и безналичные деньги. Пилотный проект цифрового рубля появился в августе 2023 года. Изначально массовое внедрение планировали летом 2025 года.
В сентябре в России впервые перечислили заработную плату в цифровых рублях. Платеж осуществило Казначейство России. При этом кто именно получил зарплату в цифровых рублях и о какой сумме идет речь, ведомство не уточнило.