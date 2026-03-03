В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа

Глава Федерального казначейства отметил, что сейчас вместе с Центробанком и Минфином России ведомство определяет такие интересные приоритетные направления расходования средств, которые можно было бы переводить на платформу цифрового рубля. «Есть интересные предложения по видам субсидий и по отдельным направлениям инфраструктурных проектов. Сейчас мы это обсуждаем с Антоном Германовичем Силуановым эти результаты, и они действительно позволят, может быть, даже сбалансировать немного вопрос казначейского сопровождения и банковского обслуживания», — подытожил Артюхин.