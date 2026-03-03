На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз

По словам представителей Wildberries, в Московской области статистика похожая: продажи галош показали рост на 74%, резиновых сапог — на 1130%, зонтов — на 212%. «Не забыты и братья меньшие: дождевиков для животных в столице приобрели на 200% больше, а в области — на 280%. При этом средний чек на резиновые сапоги снизился на 8–10%. А вот с помощью защитных гидрофобных пропиток для обуви от половодья не спастись, поэтому их продажи сократились почти на 20%», — добавили в маркетплейсе.