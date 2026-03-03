«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля

Комедия Netflix «Соседи по комнате» («Roommates») со звездой «Оранжевый — хит сезона» и «Жизни матрешки» Наташей Лионн получил дату релиза — 17 апреля. Стали доступны также первые кадры.
Картину снимет режиссер Чандлер Левак, снявшая «Без ума от кино». Сценарий ленты написали Джимми Фаули и Кира О’Салливан, работавшие в шоу «Saturday Night Live». Продюсером выступил Адам Сэндлер.
В актерский состав вошли Сэди Сэндлер («И не подумай прийти на мою бат-мицву»), Хлоя Ист («Еретик»), Ник Кролл («Большой рот»), Сторм Рид («Одни из нас»), Билли Брик («Джетт»), Эйдан Лэнгфорд («1985»), Белла Мерфи («Куколка»), Мартин Херлихи («Бегущий человек»), Джош Сегарра («Крик-6») и комик Сара Шерман.
Проект расскажет о наивной и полной надежд студентке-первокурснице Девон (Сэди Сэндлер), которая предлагает уверенной в себе Селесте (Хлоя Ист) стать ее соседкой по комнате в колледже. Зарождающаяся дружба между девушками со временем оборачивается обоюдной пассивной агрессией.
Ранее стало известно, что Наташа Лионн выступит режиссером научно-фантастического фильма «Зловещая долина». Картину создадут с использованием искусственного интеллекта.