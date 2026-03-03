Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии

Письмо в бутылке преодолело путь из Приморского края до Японии и помогло россиянке найти новых друзей. Историю рассказала в инстаграме* жительница Приморского края Мария Степанова.
В августе 2025 года Мария вместе с сыном Артемом и подругой Натальей отдыхала на одном из пляжей бухты Спокойная в Находке. Она решила осуществить детскую мечту и отправить в море послание в бутылке.
На листке из блокнота женщина пожелала тому, кто его найдет, много денег, счастья, любви, путешествий и верных друзей. Артем сообщил неизвестному адресату, что хочет стать капитаном корабля и исследовать дальние моря. В конце Степанова оставила свой имейл для связи, запечатала письмо в бутылку и закинула в волны.
15 февраля 2026 года послание нашла на побережье у японского города Ниигата девушка по имени Шики. За полгода письмо преодолело более 700 километров. Шики написала авторам записки, и они договорились о созвоне.
Отправители письма записали видеоприветствие для новой знакомой с синхронным переводом на японский и пригласили посетить Владивосток. В ответном видео японка поблагодарила их: «Здорово, что мы смогли пообщаться через море. Надеюсь, мы сможем встретиться когда-нибудь».
Пост с этой историей в инстаграме Степанова подписала: «Когда все популярные мессенджеры окончательно заблокируют, мы будем отправлять сообщения в бутылках».
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.