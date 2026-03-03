Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман

Полина Гухман получила роль Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сарика Андреасяна. Об этом сообщил сам режиссер в телеграм-канале.

Образ Андрея Болконского на экране воплотит Станислав Бондаренко («Большое небо»). Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков, а Николая Ростова — Александр Метелкин. 

Оператором выступит Константин Кокорев, работавший над картинами «Путь за мечтой» и «Прибой».  Съемки стартовали осенью 2025 года. Фильм по роману Льва Толстого выйдет в прокат 18 февраля 2027 года.

Впервые о планах экранизировать роман Льва Толстого создатель «Защитников», «Онегина» и «Что творят мужчины!» сообщил в июне 2024 года. «Книга изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха „Онегина“? Конечно „Войну и мир“! Большое кино соответствующее великой книге!» ― заявил тогда он (авторская пунктуация сохранена. — Прим. ред.).

В тот же день, в июне 2024-го, стало известно, что другую экранизацию романа Толстого ― в виде многосерийного фильма ― снимет режиссер Сергей Урсуляк. Этим проектом занимаются телеканал «Россия», онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Start. В ноябре 2024-го Урсуляк говорил, что работа над сериалом находится на начальной стадии, а его премьера намечена на конец 2027-го.

«Войну и мир» экранизировали уже более десятка раз. В 1956 году американский режиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. А в 1965–1967 годах на экраны вышел четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, который получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Еще существовали версии 1913 и 1915 годов, но обе не сохранились до наших дней.

Роман Толстого охватывает период с 1805 по 1820 год в России, времена Наполеоновских войн. В сюжете рассказывается о нескольких аристократических семьях — Болконских, Ростовых и Безуховых, — их взаимоотношениях, переживаниях в условиях войны и мира.

