Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи

Французский бренд Marine Serre представил пять платьев, навеянных экспонатами Лувра. На создание каждого из них ушло от 84 до 420 часов ручного труда.
Главный музейный экспонат — картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» — дизайнер переосмыслила в платье «Джоконда» из 3000 кусочков пазла. Фрагменты вручную сшили вместе, закрепили на ткань-основу и покрыли лаком. Этот процесс занял 420 часов работы.
«[Марин Серр] с озорством переосмысляет предметы художника, его студию и натурщика. В ее руках кисти, тюбики с краской, рубашки… становятся сырьем для творения. В пяти образах Марин Серр превращает фрагменты истории в объекты высокой моды, прославляя реконструкцию как акт созидания. Одежда функционирует как живой архив, где наследие активируется через тело и переосмысляется для настоящего», — пишет о коллекции бренд.
Платье «Броня времени» состоит из металлических пластин, а другие платья обращаются к постоянным атрибутам творца: макси-платье создано из 850 кистей для макияжа, а мини-модель — из переработанных тюбиков от красок.
Завершает коллекцию платье из двух частей — черное трикотажное боди сочетается с пышной юбкой из переработанных белых рубашек. Силуэт отсылает к фламандской живописи.