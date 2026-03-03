Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров

В своей речи Форд заметил, что получать награду за достижения «на полпути карьеры» немного странно, и поблагодарил всех, кто помог ему найти свой путь. Он вспомнил, как в колледже чувствовал себя потерянным, пока не нашел единомышленников среди «чудаков и гиков», ставивших любительские спектакли.