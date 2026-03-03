Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров

Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next Door»
Первый за три года концерт Гарри Стайлза покажут на Netflix
HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис
СМИ: пиарщица Джима Кэрри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк и Ник и Ник и Элис»

Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров

Афиша Daily
Фото: Michael Buckner/Getty Images

Харрисон Форд стал обладателем премии SAG-AFTRA за вклад в кинематограф. На церемонии вручения наград артист, известный по ролям Хана Соло и Индианы Джонса, не смог сдержать эмоций, принимая приз из рук друга Вуди Харрельсона.

В своей речи Форд заметил, что получать награду за достижения «на полпути карьеры» немного странно, и поблагодарил всех, кто помог ему найти свой путь. Он вспомнил, как в колледже чувствовал себя потерянным, пока не нашел единомышленников среди «чудаков и гиков», ставивших любительские спектакли.

Актер выразил признательность режиссерам Джорджу Лукасу и Стивену Спилбергу, а также своей семье и жене Калисте Флокхарт за любовь и поддержку. Отдельно он обратился к молодым коллегам, призвав всегда «держать дверь открытой для следующего потерянного мальчика, который ищет, где ему быть своим».

Форд признался, что считает себя невероятно везучим человеком: «Мне повезло найти своих людей, иметь работу, которая бросает вызов, и все еще заниматься любимым делом. Я не воспринимаю это как должное».

