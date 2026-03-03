Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК

Афиша Daily
Фото: пресс-служба фестиваля

С 29 марта по 12 апреля в московском киноцентре «Октябрь» пройдет VI Международный фестиваль актуального научного кино ФАНК. В программе фильмы о космосе, технологиях, психологии и истории.

Откроет смотр картина Михаила Архипова «Однажды в Ленинграде» — о советском режиссере и мастере спецэффектов Павле Клушанцеве, который за десятилетия предсказал развитие мировой космонавтики.

Среди иностранных премьер — новая работа американского документалиста Йена Чейни «Наблюдатель» о красоте в обыденном, итало-швейцарская лента «Больше неба» о путях развития ИИ и норвежская картина «Прерванная юность» о загадочных болях современных подростков. В программу также вошли два блока короткометражек «Коротко о науке».

Организаторы представят третий альманах собственного производства «Там, где ищут ответы», снятый совместно с Российской академией наук. Пять молодых режиссеров заглянули за кулисы научных институтов, чтобы разобраться, как ученые работают над разгадками устройства мира — от исчезновения скифского золота до доставки атома внутрь человеческого тела.

«Особым поводом для гордости станет премьера фильма „Служба солнца“, работа над которым началась в стенах нашей Лаборатории научного кино ФАНК», — говорит Ирина Белых, программный директор фестиваля. Картина Валерии Семенчуковой закроет смотр 12 апреля, в День космонавтики. «Служба солнца» — масштабное исследование главной звезды.

В рамках фестиваля вручат премию жюри и приз зрительских симпатий имени Юрия Кнорозова — легендарного лингвиста, расшифровавшего письменность майя.

Показы пройдут в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт». Билеты доступны на сайте «Афиши». Для читателей «Афиши Daily» действует промокод «ДЕЙЛИК» — он дает скидку 25% на билеты (но не более 350 р.).

