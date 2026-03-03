Для девятиклассников введут устный экзамен по истории

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский пояснил, что экзамен будет проходить в форме собеседования. Он заявил, что речь идет об исполнении поручения Владимира Путина по плавному замещению обществознания в плане учета при поступлении в вузы экзаменом по истории: «История со временем поглотит в себя, включит в себя вопросы по обществознанию, то есть это будет общий предмет с большей частью истории».