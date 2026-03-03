Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto

Фестиваль Stereoleto («Стереолето»), который пройдет в Петербурге с 13 и 14 июня, поделился с «Афишей Daily» второй волной артистов.
Летом в «Севкабель Порту» выступят проект фронтмена Therr Maitz Антона Беляева Lab, Loqiemean, сочетающий хип-хоп, электронику и метал, поп-проект Екатерины Терещенко IOWA, инди-поп-дуэт «Базар», интеллигентный инди-проект Анастасии Терели́ Terelya, нью-вейв-группа из Екатеринбурга «Сова», поп-дуэт «Кай и Гетера», постпанки из Новосибирска Ploho, акапельный вокальный ансамбль «Бозоны Хиггса», арт-поп-группа «Другое дело», и трио из Израиля Monolyt, сочетающее англоязычный хип-хоп и динамичные ритмы.
Музыканты присоединились к ранее анонсированным исполнителям «Бонд с кнопкой», «Лампабикт», «Хлеб», «Борисовский тракт», Diasonics, Аннушкаа, «Стрио», Uncle Pecos и Obraza Net. Это не финальный лайнап — фестиваль продолжит объявлять новых исполнителей, среди которых будут музыканты из других стран.
Помимо музыки на фестивале будет мультимедийная выставка, маркет, бренд зоны от партнеров, активности для детей и взрослых и фуд-корт.
После Петербурга Stereoleto переместится в Самару (27 июня) и Екатеринбург (11 июля). На «Афише» доступны билеты на все фестивали: петербургский, самарский и екатеринбургский.
Stereoletо проводится в Петербурге ежегодно с 2002 года. На нем успели выступить сотни влиятельных артистов из России и других стран: от Дельфина и Хаски до Massive Attack и Sigur Rós. Фестиваль 2025 года собрал три десятка артистов и 15 тыс. зрителей. В лайнапе были «ЛСП», Елка, «Мегаполис», «нееет, ты что», Passmurny, «Кирпичи» и группа «Кино».