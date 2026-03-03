Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto

Летом в «Севкабель Порту» выступят проект фронтмена Therr Maitz Антона Беляева Lab, Loqiemean, сочетающий хип-хоп, электронику и метал, поп-проект Екатерины Терещенко IOWA, инди-поп-дуэт «Базар», интеллигентный инди-проект Анастасии Терели́ Terelya, нью-вейв-группа из Екатеринбурга «Сова», поп-дуэт «Кай и Гетера», постпанки из Новосибирска Ploho, акапельный вокальный ансамбль «Бозоны Хиггса», арт-поп-группа «Другое дело», и трио из Израиля Monolyt, сочетающее англоязычный хип-хоп и динамичные ритмы.