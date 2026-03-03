Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов

Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Команда скелетов» стали триумфаторами детской «Эмми»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next door»
Первый за три года концерт Гарри Стайлса покажут на Netflix
HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис
СМИ: пиарщица Джима Керри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк и Ник и Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока
В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ
Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета
Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте
Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке
LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»
В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта
В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов
Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина
Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке
Иньяки Годой в поисках сокровища в финальном трейлере «One Piece. Большой куш»
Реджина Холл и Анна Фэрис в первом трейлере «Очень страшного кино-6»
Apple представила бюджетный iPhone 17e
В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной
Журналист провел интервью с Гослингом с обочины. Актер переживал за него больше, чем за фильм
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения
«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян

Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов

Фото: Apple TV+

Стриминговая платформа Apple TV+ решила не продлевать драмеди «Палм-Рояль» на третий сезон. Об этом сообщает Deadline.

Сериал, созданный Эйбом Сильвией, завершился после двух сезонов. Первый сезон шоу получил 11 номинаций на «Эмми», включая «Лучший комедийный сериал», а второй сезон принес номинации на GLAAD Media Award и Актерскую премию для Кристен Уиг.

Сериал основан на романе Джульетты Макдэниел. Сюжет рассказывал о Максин Симмонс — аутсайдерше, пытающейся любыми способами пробиться в элитное общество Палм-Бич в 1969 году.

Во втором сезоне героиня пережила публичный крах и боролась за право не просто остаться в высшем свете, но и занять в нем главенствующее положение, столкнувшись с миром секретов и лжи.
 

