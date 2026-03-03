Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов

Сериал, созданный Эйбом Сильвией, завершился после двух сезонов. Первый сезон шоу получил 11 номинаций на «Эмми», включая «Лучший комедийный сериал», а второй сезон принес номинации на GLAAD Media Award и Актерскую премию для Кристен Уиг.