Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов

Стриминговая платформа Apple TV+ решила не продлевать драмеди «Палм-Рояль» на третий сезон. Об этом сообщает Deadline.
Сериал, созданный Эйбом Сильвией, завершился после двух сезонов. Первый сезон шоу получил 11 номинаций на «Эмми», включая «Лучший комедийный сериал», а второй сезон принес номинации на GLAAD Media Award и Актерскую премию для Кристен Уиг.
Сериал основан на романе Джульетты Макдэниел. Сюжет рассказывал о Максин Симмонс — аутсайдерше, пытающейся любыми способами пробиться в элитное общество Палм-Бич в 1969 году.
Во втором сезоне героиня пережила публичный крах и боролась за право не просто остаться в высшем свете, но и занять в нем главенствующее положение, столкнувшись с миром секретов и лжи.