Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»

Дэвид Яффе, создатель культовой видеоигры God of War, раскритиковал первый кадр готовящейся экранизации от Prime Video.
В своем ютуб-ролике он назвал изображение «ужасным» и «тупым», усомнившись в выборе визуального стиля. Яффе подчеркнул, что у него нет претензий к шоураннеру Рональду Д. Муру («Чужестранка») и общему направлению сериала, но внешний вид героев его сильно смутил.
«Может быть, они такие: „Ну, на чем мы действительно хотим сосредоточиться, так это на истории отца и сына, и если мы сосредоточимся на том, что он такой, р-р-р, спартанская ярость и все такое, может быть, люди подумают: я не хочу смотреть этот сериал“.
Ладно, возможно, но тогда, в таком случае, не могли бы вы найти изображение, которое не выглядит так, будто он [Кратос в исполнении Райана Херста] гадит в лесу?» — сказал разработчик.
Создатель игры также раскритиковал прическу Атрея (Каллум Винсон), заметив, что в волосах мальчика «слишком много лака» и он похож на «очень сбитого с толку ребенка». «Ни один из этих персонажей не выглядит интересным или привлекательным. Они выглядят просто тупыми. Это какая-то версия „Тупой и еще тупее“», — заключил он Яффе.
Несмотря на критику, сериал уже официально продлен на два сезона. Сюжет расскажет о путешествии Кратоса и его сына Атрея, которые пытаются развеять прах жены и матери.