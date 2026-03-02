Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next door»

Фото: Amazon Content Services LLC

Американская актриса Тесса Томпсон, известная по сериалу «Мир Дикого Запада» и франшизе «Крид», снимется в триллере «Next door» («По-соседству»). Об этом сообщил Deadline.

Сериал разработает Сэм Бойд — автор антологии «Личная жизнь». Он выступит автором, режиссером, шоураннером и исполнительным продюсером проекта. Томпсон также станет одним из исполнительных продюсеров шоу.

«Next door» описывается как мрачный комедийный триллер о браке и паранойе в современных американских пригородах. Проект выпустит Netflix совместно со студией А24. Производством займется компания Cut To.

По данным источников, за права на сценарий Бойда развернулась серьезная борьба сразу между девятью студиями. А24 победила в ней, после чего самостоятельно развила проект и привлекла в него Томпсон.

Сюжет будущего триллера пока держится в секрете. Известно, что атмосфера сериала будет вдохновлена такими фильмами как «Окно во двор» Альфреда Хичкока и «Как малые дети» Тодда Филда. В первой картине рассказывается о несчастной домохозяйке, у которой завязывается роман с женатым соседом, во втором — о мужчине, который подозревает одного из своих соседей в убийстве жены.

Вместе с Томпсон в число исполнительных продюсеров войдут Кишори Раджан из Viva Maude и Джо Хиппс из Cut To. В настоящее время ведется поиск сценаристов для работы над шоу.

