Первый за три года концерт Гарри Стайлса покажут на Netflix

Первый за три года концерт английского певца Гарри Стайлса покажут на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщил Independent.
Музыкант выступит в Манчестере 6 марта с концертом «One Night Only» («Только одна ночь»). Вскоре после этого на Netflix появится видеоверсия шоу, приуроченного к выходу нового альбома Стайлса «Kiss All the Time. Disco, Occasionally».
Видео: harrystyles
Ожидается, что во время выступления артист исполнит все 12 треков со свежей пластинки, в том числе сингл «Aperture». Посмотреть концерт можно будет 8 марта в 22:00 по московскому времени.
После шоу в Манчестере Стайлс отправится в мировое турне в поддержку альбома. Тур «Together Together» включит в себя более 50 концертов в семи городах мира.