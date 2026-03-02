HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис

Стриминговые сервисы HBO Max и Paramount+ планируют объединить в одну платформу после покупки Paramount компании Warner Bros. Об этом сообщил The Verge.
Если сделка состоится, Paramount заплатит 110 млрд долларов и получит все активы Warner Bros. По словам главы Paramount Дэвида Эллисона, слияние двух стримингов позволит получить «чуть более 200 млн прямых подписчиков».
Бренд HBO, как заявил предприниматель, должен будет сохранить независимость. «Мы считаем, что HBO должен остаться HBO. Они создали феноменальный бренд, являются лидерами в этой сфере, и мы просто хотим, чтобы они продолжали в том же духе», — подчеркнул Эллисон.
Сделку Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance заключили 28 февраля. Объединенная компания планирует выпускать не менее 30 фильмов в год — по 15 от каждой студии.
Netflix вышел из борьбы за активы Warner Bros. Discovery. Изначально стриминговый сервис планировал приобрети Warner Bros., HBO Max и HBO за 82,7 млрд. Генеральный директор проекта Тед Сарандос считает, что теперь конкурента ждут сокращения.