СМИ: пиарщица Джима Керри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)

Американский таблоид TMZ написал, что пиар-менеджер Джима Керри опровергла все домыслы о том, что премию «Сезар» посетил двойник актера.
Марлеа Лесли заявила изданию, что «Джим Керри посетил премию „Сезар“, где получил почетную награду». Спекуляции на тему «двойника» артиста она, по словам медиа, назвала бредом.
Ранее организаторы «Сезара» также назвали слухи о «подмене» Керри «несуществующей проблемой». По словам генерального представителя премии, актер был тронут приглашением и планировал свой приезд во Францию еще с лета.
Керри неожиданно появился на 51-й церемонии вручения премии «Сезар» в Париже, где прочитал речь на французском. Но его визит обернулся скандалом. Пользователи в сети не узнали актера и посчитали, что на сцену вышел не настоящий Джим.
В соцсетях распространилась конспирологическая теория, что «оригинальный» Керри умер еще в 2015–2017 годах, а вместо него на публике появляется клон или дублер. Сторонники версии обращают внимание на якобы изменившийся цвет глаз артиста, другую форму носа и челюсти, а также более спокойную пластику и поведение.
В сети также вспоминают, что актер резко перестал сниматься в кино после 2017 года, что якобы подтверждает «замену». Пластические хирурги, однако, заявили, что черты Керри могли измениться из‑за комплекса процедур.