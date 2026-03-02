Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет

В 2025 году индекс цифровой грамотности россиян уменьшился на 3 процентных пункта по сравнению с 2024 годом и составил 68 процентных пунктов. Об этом стало известно из данных аналитического центра НАФИ.



Снижение произошло впервые за все время измерений. В 2018 году показатель составлял 52 процентных пунктов, в 2019-м — 52, в 2020-м — 58, в 2021-м — 64, в 2022-м — 71, в 2023-м — 71, в 2024-м — 71. Это говорит о том, что россияне не успевают адаптироваться к скорости развития и внедрения в жизнь новых технологий, отмечают исследователи.



Выше всего цифровая грамотность у жителей Москвы и Петербурга (70), собственников бизнеса и ИП (72). Ниже всего — у молодежи 14–17 лет (62), жителей крупных городов с населением 500 тысяч — 1 млн человек (65), не занятых граждан (65).