Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока

Мобильные операторы «МегаФон», МТС и «Билайн» сделали бесплатными звонки для абонентов, находящихся в странах Ближнего Востока. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службы операторов.
«МегаФон» подключил специальный бесплатный пакет интернета и минут. Он активируется автоматически и включает 2 ГБ интернета и 30 минут звонков в РФ и по стране пребывания в ближайшие три дня. «При необходимости по истечении трех дней мы активируем пакет повторно. Кроме того, мы ввели обнуление стоимости звонков на горячую линию ассоциации „Турпомощь“ для своих абонентов», — сказали в пресс-службе оператора.
В МТС обнулили стоимость звонков для клиентов на Ближнем Востоке: все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут. В пресс-службе «Билайн» отметили, что компания предоставила клиентам, находящимся в странах Ближнего Востока, дополнительные пакеты минут и мобильного интернета для поддержания экстренной связи с близкими и необходимыми службами. Мера распространяется в том числе на корпоративных клиентов.
«Более половины пользователей роуминга оператора в регионе находятся в ОАЭ. Они получили пакет объемом 3 ГБ мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков на семь дней. Клиентам, находящимся в Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и Иране, начислены 1 ГБ интернета и 30 минут на три дня. Пакеты автоматически начислены тем, кто пользуется связью по предоплатной системе расчетов. Клиентам с постоплатой будут скорректированы счета на аналогичные объемы услуг», — рассказали в пресс-службе оператора. Там добавили, что ранее компания обнулила стоимость звонков на горячие линии МИД России и ассоциации «Турпомощь».
Воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке из-за конфликта США и Израиля против Ирана. По данным Минтранса, в ОАЭ сейчас находятся в более 20 тыс. организованных туристов, которые должны вернуться в Россию. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте — суммарно более 500 путешествующих россиян.