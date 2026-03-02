В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ

Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
СМИ: пиарщица Джима Керри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк, Ник, Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока
Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета
В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте
Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке
LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»
В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта
В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов
Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина
Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке
Иньяки Годой в поисках сокровища в финальном трейлере «One Piece. Большой куш»
Реджина Холл и Анна Фэрис в первом трейлере «Очень страшного кино-6»
Apple представила бюджетный iPhone 17e
В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной
Журналист провел интервью с Гослингом с обочины. Актер переживал за него больше, чем за фильм
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения
«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян
adidas выпустил футболку к 20-летию «Ханны Монтаны»
Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»
Большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной
В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота
На аукционе продали медаль с первых современных Олимпийских игр 1896 года
До конца недели в Москве сохранится плюсовая температура, но по ночам ударят заморозки
В России введут ГОСТ на чипсы
Альбомы «Агаты Кристи» и Pharaoh удалили со стримингов из‑за нового закона

В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ

Афиша Daily
Фото: mos.ru

Сотрудники загсов Москвы в ночь на 1 марта впервые провели четыре церемонии бракосочетания на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро. Об этом говорится на сайте mos.ru.

«В рамках проекта “Новые адреса счастья” столичные загсы проводят уникальные церемонии бракосочетания. Три года назад сотрудники московского загса впервые зарегистрировали брак в движущемся составе на открытии Большой кольцевой линии метрополитена», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.



 

© Фото: mos.ru

Церемонии бракосочетания проходили в центре зала станции в присутсвии сотрудников составов «Москва-2020» и «Москва-2024». Молодоженам включили марш Феликса Мендельсона. 

Московский транспорт участвует в проекте Сергея Собянина “Новые адреса счастья” с 2021 года. За это время на площадках метро заключили брак более 100 пар.

На открытии БКЛ метро 1 марта 2023 года сотрудники столичных загсов провели торжественную церемонию регистрации брака для одной пары. Она прошла в современном поезде «Москва-2020» во время движения состава.

