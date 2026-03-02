В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ

Церемонии бракосочетания проходили в центре зала станции в присутсвии сотрудников составов «Москва-2020» и «Москва-2024». Молодоженам включили марш Феликса Мендельсона.



Московский транспорт участвует в проекте Сергея Собянина “Новые адреса счастья” с 2021 года. За это время на площадках метро заключили брак более 100 пар.



На открытии БКЛ метро 1 марта 2023 года сотрудники столичных загсов провели торжественную церемонию регистрации брака для одной пары. Она прошла в современном поезде «Москва-2020» во время движения состава.