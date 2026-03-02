Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк, Ник, Ник и Элис»

Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
СМИ: пиарщица Джима Керри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока
В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ
Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета
В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте
Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке
LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»
В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта
В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов
Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина
Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке
Иньяки Годой в поисках сокровища в финальном трейлере «One Piece. Большой куш»
Реджина Холл и Анна Фэрис в первом трейлере «Очень страшного кино-6»
Apple представила бюджетный iPhone 17e
В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной
Журналист провел интервью с Гослингом с обочины. Актер переживал за него больше, чем за фильм
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения
«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян
adidas выпустил футболку к 20-летию «Ханны Монтаны»
Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»
Большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной
В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота
На аукционе продали медаль с первых современных Олимпийских игр 1896 года
До конца недели в Москве сохранится плюсовая температура, но по ночам ударят заморозки
В России введут ГОСТ на чипсы
Альбомы «Агаты Кристи» и Pharaoh удалили со стримингов из‑за нового закона

Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк, Ник, Ник и Элис»

Афиша Daily
Фото: Hulu/YouTube

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер экшн-комедии «Майк, Ник, Ник и Элис». Главные роли в ней исполнили Винс Вон («Незваные гости»), Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада») и Эйза Гонсалес («Задача трех планет»).

Проект выйдет 27 марта и расскажет о двух гангстерах и женщине, в которую оба они влюблены. Героям предстоит самая опасная ночь в их жизни — и им придется ее пережить, в том числе с помощью машины времени.

Видео: Hulu/YouTube

В фильме снялись Кит Дэвид, Джимми Татро, Стивен Рут, Льюис Тан, Бен Шварц, Эмили Хэмпшир и Артуро Кастро. Автором картины и ее режиссером выступил БенДэвид Грабиски, продюсером стал Эндрю Лазар.

Исполнительными продюсерами проекта были Ричард Миддлтон и Ванесса Хамфри. «Майк, Ник, Ник и Элис» впервые представят на фестивале SXSW в конце марта. После этого лента выйдет на стримингах.

Расскажите друзьям