В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте

Фото: Maël Balland/Unsplash

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Владимир Плякин и вице-спикер Владислав Даванков предложили провести бесплатный интернет во всем общественном транспорте по России. Обращение об этом направили министру транспорта Андрею Никитину, пишет РИА «Новости».

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность поэтапного внедрения бесплатного доступа к сети интернет во всем общественном транспорте (городском и пригородном) на территории Российской Федерации», — сказано в обращении. Депутаты добавили, что для реализация идеи можно разработать федеральные рекомендации или стандарты по оснащению транспортных средств оборудованием Wi-Fi, а деньги на это выделить из федерального бюджета. 

Авторы инициативы отметили, что сейчас в 90% российских регионов регулярно отключают мобильный интернет в целях противодействия атакам беспилотников. При этом бесплатный Wi-Fi в городском и пригородном транспорте не предоставляется повсеместно.

Недавно в РАН дали ответ на вопрос, сколько времени можно проводить в интернете. «20–40 минут в день хватит. Ребенок точно так же до получаса»,
— сказал директор Института мозга человека имени Н.П.Бехтеревой РАН Михаил Дидур.

