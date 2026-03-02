В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность поэтапного внедрения бесплатного доступа к сети интернет во всем общественном транспорте (городском и пригородном) на территории Российской Федерации», — сказано в обращении. Депутаты добавили, что для реализация идеи можно разработать федеральные рекомендации или стандарты по оснащению транспортных средств оборудованием Wi-Fi, а деньги на это выделить из федерального бюджета.



Авторы инициативы отметили, что сейчас в 90% российских регионов регулярно отключают мобильный интернет в целях противодействия атакам беспилотников. При этом бесплатный Wi-Fi в городском и пригородном транспорте не предоставляется повсеместно.



Недавно в РАН дали ответ на вопрос, сколько времени можно проводить в интернете. «20–40 минут в день хватит. Ребенок точно так же до получаса»,

— сказал директор Института мозга человека имени Н.П.Бехтеревой РАН Михаил Дидур.