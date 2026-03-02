LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»

LEGO представила коллекцию мини-версий гоночных шлемов в коллаборации с «Формулой-1». В первую очередь выйдут модели Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера. Позже компания планирует выпустить версии других пилотов, включая Макса Ферстаппена и Айртона Сенны. В каждом наборе также будет мини-фигурка гонщика.
Релиз ожидается 1 мая. Стоимость составит 110 долларов (8500 рублей).
LEGO регулярно выпускает новые наборы. Недавно компания анонсировала шесть новых по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу». Среди новинок ― корабль Дина Джарина «Лезвие бритвы», новая моделька Грогу, звездолет Anzellan, истребитель X-wing, имперский шагоход AT-RT, а также BrickHeadz Allies and Villains с фигурками Грогу, мандалорца, полковника Уорда, снежного штурмовика и анзелланца.
Конструктор с истребителем X-wing появится в продаже 1 апреля, остальные ― 26 апреля. Фильм «Мандалорец и Грогу» выйдет в прокат 20 мая 2026 года. Главную роль в нем, как и в сериале, исполнит Педро Паскаль.