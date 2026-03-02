В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта

«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Фото: Sten Rademaker/Unsplash

В Нидерландах обнаружили неизвестную ранее картину Рембрандта. Об этом сообщило издание Die Welt.

Частный коллекционер передал полотно Рейксмюсеуму — крупнейшему художественному музею Амстердама. Специалисты пришли к выводу, что картина
 — подлинник Рембрандта.

Работа под названием «Видение Захарии в храме» создана в 1633 году. На ней изображена библейская сцена, в которой архангел Гавриил посещает пророка Захарию, чтобы сообщить ему о рождении сына, будущего Иоанна Крестителя.

«Анализ материалов, стилистическое и тематическое сходство, изменения, внесенные Рембрандтом, и общее качество картин — все это подтверждает вывод о том, чтоб это полотно является подлинным произведением Рембрандта ван Рейна», — заявили в Рейксмюсеуме.

Рембрандт Харменс ван Рейн — голландский художник XVII века, один из крупнейших живописцев той поры. В мире сохранилось около 350 его картин, в том числе такие знаменитые полотна, как «Ночной дозор», «Похищение Европы» и «Урок анатомии доктора Тульпа».

Некоторые произведения Рембрандта находятся в коллекциях Эрмитажа и ГМИИ имени Пушкина. В Петербурге можно посмотреть на «Возвращение блудного сына» и «Данаю», в Москве — на «Неверие Фомы» и «Изгнание торгующих из храма».

