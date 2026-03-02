Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке

Воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке, российские перевозчики проработали обходные маршруты. Об этом сообщил Минтранс РФ по итогам совещания с участием МИД, Минэкономразвития, РСТ, МЧС, Роосавиации, пишет «Интерфакс».



Среди этих стран — Израиль, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия. «Российские перевозчики во взаимодействии с Минтрансом и подведомственной ему Росавиацией заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива», — говорится в сообщении Минтранса.



По данным ведомства, в минувшие выходные отечественные и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство из которых — в Россию из ОАЭ и обратно. Пассажиры оформили возвраты более 10 тыс. билетов.



По данным МИД РФ, в ОАЭ сейчас находятся более 20 тыс. организованных туристов, которые должны вернуться в Россию. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте — суммарно более 500 путешествующих россиян. Возобновления полетов также ожидают также транзитные пассажиры.