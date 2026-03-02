Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина

Актер и режиссер Евгений Стычкин завершил работу над медицинской драмой под рабочим названием «Хоспис». Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта — стриминговый сервис Okko и продюсерская компания «Среда».
Стычкин выступил в сериале постановщиком и исполнителем главной роли. Продюсерами шоу стали Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев, оператором — Наталья Макарова, известная по «Воздуху» и «Маяку».
Сценарий сериала написала лауреат премии «Большая книга» Наталья Макарова в соавторстве с журналистом Вячеславом Ровнером. Они рассказали историю о блистательном кардиохирурге Викторе Штурме, о котором ходят легенды.
Пациенты Штурма, как считается, не умирают. Но репутация врача рушится в один момент, когда его 14-летняя дочь Виктория видит, как отец отказывается оперировать безнадежную пациентку.
Девочка теряет доверие к родителю, а тот отчаянно пытается вернуть ее любовь. Из‑за переживаний хирург срывает операцию и оказывается вне профессии. В это время он узнает, что его первая жена умирает.
Мужчина по сюжету приезжает в хоспис, где сталкивается с врачом Марией Пичугиной по прозвищу Птичка. Для Штурма хоспис — место поражения, для Птички же — дом. Она понимает, что иногда самое сильное решение — не бороться. Под ее руководством Штурму предстоит пройти путь от врача до санитара, а еще — от циника до человека.
Викторию в драме сыграет Мария Абрамова. Роль Птички исполнит Марина Васильева. В актерский состав проекта войдут также Анастасия Грачева, Ольга Сутулова, Владимир Мишуков, Кирилл Каганович, Ирина Паутова, Мария Карпова, Вячеслав Харитонов, Полина Маликова, Евгения Дмитриева, Григорий Верник.
«Идея этого сериала, суть истории очень лаконично и очень точно умещаются в цитату: „Это не про смерть, это про любовь“. Для того, чтобы помогать людям провести их последние недели и месяцы жизни, нужно обладать не железным характером, решительностью или смелостью, а безграничной, невероятной любовью», — поделился генпродюсер Okko Гавриил Гордеев.
Евгений Стычкин добавил, что на проект о хосписе его вдохновил благотворительный фонд «Вера». Кинематографист хотел, «чтобы люди знали, что есть специальные места, где помогут тому, кого нельзя вылечить, что обратиться туда — правильно».
«Там не будет ни больно, ни страшно, ни стыдно. И я не знал, как рассказать эту историю, чтобы никого не отпугнуть, но и не перекокетничать с темой. А потом Иван Самохвалов прислал мне прекрасный текст Марины Степновой, который мне кажется точнейшим инструментом для того, чтобы рассказать о паллиативе. Мне хотелось, чтобы это было светлое кино про жизнь», — добавил он.
Авторы придумали историю «Хосписа» после того, как потеряли близкого человека. От рака умерла жена Ровнера. «Я дружила с ней с моих 15 лет и очень ее любила. Она уходила с потрясающим мужеством, так только врачи могут. И мы были рядом до конца. Эту историю мы написали, чтобы облегчить свою боль», — призналась Степнова.