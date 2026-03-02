Иньяки Годой в поисках сокровища в финальном трейлере «One Piece. Большой куш»

В шоу, которое выходит с 2023 года, снимаются: Иньяки Годой (Манки Д.Луффи), Макэню (Ророноа Зоро), Эмили Радд (Нами), Джейкоб Ромеро (Усопп) и Таз Скайлар (Санджи). В августе сериал продлили на третий сезон. В нем исполнительный продюсер сериала «Ван-Пис» Иэн Стоукс присоединится к Джо Тречу в качестве сошоураннера. Он сменит Мэтта Оуэнса, который покинул проект в марте 2025 года.