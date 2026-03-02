В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной

Длина моста составит около 170 метров, а ширина — 5,4 метра. Его построят в русле Водоотводного канала. Сооружение соединит участки Болотной набережной, которые сегодня разделяет улица Серафимовича. Благодаря этому маршрут от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и Дома культуры «ГЭС-2» сократится почти вдвое — с 300–375 до 150–230 метров. Проект также завершит формирование единого пешеходного маршрута, объединяющего Воробьевы горы, парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.