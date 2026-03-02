В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства нового пешеходного перехода под Малым Каменным мостом на Болотной набережной. Об этом сообщается на сайте mos.ru.
«По сути дела, создаем единое пешеходное пространство от Болотной набережной до Дома культуры „ГЭС-2“, кинотеатра „Ударник“ и дальше до парка Горького и Воробьевых гор. Все это будет единое пешеходное пространство. Пешеходный мост создаст возможность комфортного передвижения без выхода на проезжую часть и сделает маршруты короче, удобнее и интереснее», — сказал Собянин.
Длина моста составит около 170 метров, а ширина — 5,4 метра. Его построят в русле Водоотводного канала. Сооружение соединит участки Болотной набережной, которые сегодня разделяет улица Серафимовича. Благодаря этому маршрут от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и Дома культуры «ГЭС-2» сократится почти вдвое — с 300–375 до 150–230 метров. Проект также завершит формирование единого пешеходного маршрута, объединяющего Воробьевы горы, парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.
Специалисты сделают четыре спуска к воде, два из которых выполнят с плавным уклоном для удобства маломобильных граждан и родителей с колясками. Ограждения изготовят из нержавеющей стали, поручни — из дерева. В вечернее время опоры и перила украсит архитектурно-художественная подсветка.
«Особенностью проекта станет применение редкой для Москвы технологии проведения строительно-монтажных работ с воды. Для этого сформирована временная флотилия: малый и большой буксиры ледокольного типа, баржи различной грузоподъемности для размещения строительных материалов и техники — кранов, экскаваторов, бетононасосов и виброкатков. Буксиры обеспечат колку льда и перемещение барж к месту строительства, а остальная техника будет задействована непосредственно в монтажных работах», — говорится на сайте.
При этом часть работ проведут с насыпи, которую обустроят вдоль Водоотводного канала от Репинского сквера до Дома культуры «ГЭС-2» и под Малым Каменным мостом. Из-за этого движение на проезжей части останавливать не будут. Небольшие ограничения могут возникнуть только во время подвоза материалов. Завершить строительство подмостового пешеходного перехода на Болотной набережной планируется в IV квартале 2026 года.