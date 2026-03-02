82% россиян назвали советские мультфильмы самыми любимыми. Результаты опроса, проведенного 13 февраля 2026 года, опубликовал аналитический центр ВЦИОМ.
80% опрошенных отдают предпочтение именно проектам студии «Союзмультфильм». На втором месте — ТО «Экран» (13%), на третьем — Walt Disney Pictures (11%).
Более половины жителей России (54%) любят «Ну, погоди!». Вторую строчку заняло «Простоквашино» (15%), а третью — «Винни-Пух» (12%).
48% респондентов объяснили свой выбор эмоциональной привязанностью к этим картинам. 27% сказали, что эти мультфильмы поучительные и транслирующие ценности, в них есть мораль.
1 января вышел новый мультфильм «Простоквашино», режиссером которого выступил Сарик Андреасян. В актерский состав вошли Павел Прилучный («Мажор»), Лиза Моряк («Онегин»), Иван Охлобыстин («Интерны») и юный Роман Панков.